Au fost extrase numerele norocoase la Loto. Peste 5,5 milioane de euro au fost puse în joc

Duminică, 7 iunie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar jucătorii din întreaga țară au așteptat cu sufletul la gură afișarea numerelor câștigătoare.

Interesul pentru tragerile din această seară a fost alimentat și de seria de reporturi acumulate în ultimele luni. La Loto 6/49, la categoria I, este înregistrat un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat a depășit 6,78 milioane de lei, în timp ce la Joker, categoria I, premiul pus în joc a trecut de 2,87 milioane de lei.

De asemenea, la Noroc Plus era disponibil un report de peste 217.900 de lei, iar la Loto 5/40 jucătorii au concurat pentru un premiu de peste 927.300 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 250.200 de lei.

Numerele norocoase

Loto 6/49: 48 18 22 27 46 15

Noroc: 7 0 2 5 8 3 3

Joker: 6 16 9 5 37 + 12

Noroc Plus: 8 9 3 2 7 0

Loto 5/40: 2 4 40 32 25 16

Super Noroc: 2 4 2 3 0 5

Când a fost câștigat ultimul mare premiu

Tragerile au avut loc după o perioadă în care Loteria Română a acordat mii de premii. La extragerile precedente au fost înregistrate peste 15.445 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei. De asemenea, la o tragere anterioară au fost acordate peste 30.080 de premii, cu o valoare cumulată de peste 2,52 milioane de lei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 februarie 2026, când un jucător a intrat în posesia sumei de 22,9 milioane de lei, adică aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul norocos a fost achiziționat online și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit suma de 28 de lei.

Înainte de acest câștig, cel mai recent jackpot important fusese acordat pe 9 noiembrie 2025. Atunci, marele premiu la categoria I a jocului Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet jucat online pe site-ul oficial al Loteriei Române. Costul acelui bilet a fost de doar 12 lei.

Numerele câștigătoare extrase duminică, 7 iunie 2026, urmează să fie publicate de Loteria Română pentru toate jocurile aflate în programul serii.