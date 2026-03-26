CCR s-a reunit joi în ședință pentru a analiza cele două sesizări de neconstituționalitate a legilor bugetului făcute de AUR.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, a transmis AUR.

Opoziția a acuzat că bugetul a fost adoptat „în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor”.

„O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.

Totodată, AUR a denunțat „fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală”.

„Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă”, a mai transmis AUR.

Totodată, partidul a solicitat Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare „a unor legi profund viciate şi să sancţioneze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”.