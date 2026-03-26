„Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului Apărării”, a transmis Ambasada Rusiei la București, într-o postare pe Facebook.

„Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate, produse în prima jumătate a secolului XX, au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi. Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, a mai precizat Ambasada.

Analize independente ale unor experți occidentali arată că atât Rusia, cât și Ucraina au desfășurat mine maritime, însă Rusia este responsabilă pentru majoritatea minelor care afectează navigația internațională, potrivit rapoartelor recente.

Rusia a desfășurat mine pentru a bloca rutele comerciale și pentru a împiedica transporturile de cereale către porturile ucrainene, în timp ce Ucraina a instalat mine în jurul porturilor Odesa și Mikolaiv pentru a preveni un posibil asalt amfibiu rusesc.

Ce este adevărat în relatarea părții ruse este că o parte dintre aceste mine au fost rupte de furtuni și au ajuns în derivă spre România, Bulgaria și Turcia.

Pe ansamblu, însă, minele rusești sunt responsabile pentru mai multe incidente și sunt considerate mai periculoase pentru navigația internațională.