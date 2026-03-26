Cazul fusese închis în 2019, după patru ani de verificări, fapt ce a declanșat o analiză a modului în care autoritățile au gestionat dosarul. Cele trei femei susțin că au continuat să caute dreptate și acuză poliția că nu ar fi investigat corespunzător faptele petrecute între 2013 și 2015, scrie The Sun.

Reclamanatele afirmă că redeschiderea dosarului este „mult întârziată” și speră ca erorile trecutului să fie corectate, astfel încât Tate să răspundă în fața justiției. Între timp, cele trei femei, alături de o a patra reclamantă, au inițiat și o acțiune civilă împotriva lui Tate, după ce procurorii au decis în 2019 să nu îl trimită în judecată.

Documentele depuse în instanță includ acuzații grave, printre care amenințări cu arma și agresiuni fizice. Ancheta redeschisă ar putea clarifica, în sfârșit, acuzațiile care planează de ani de zile asupra influencerului.

Andrew și Tristan Tate sunt inculpați în două dosare penale distincte în România, sub acuzațiile că ar fi racolat femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice pe internet.