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Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect

Petrolier rusesc

Petrolier rusesc

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS

Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect. Nava este considerată parte din așa-numita „flotă fantomă”, un sistem de vase folosite pentru a transporta petrol rusesc pe rute ascunse, cu scopul de a evita sancțiunile internaționale impuse Moscovei.

Kier Starmer: „Nu îi vom lăsa să se ascundă!”

Forțele britanice au urcat la bordul navei într-o intervenție coordonată.

Guvernul britanic transmite că aceste nave ar contribui indirect la finanțarea războiului din Ucraina, motiv pentru care au devenit ținte prioritare pentru monitorizare și interceptare.

Premierul Keir Starmer a întărit poziția Marii Britanii, și a transmis: „Această operaţiune reuşită aplică încă o lovitură Rusiei şi le aminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, pe pagina sa de socializare.

Nava va fi reţinută şi supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă

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