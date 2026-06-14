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Extern· 1 min citire
Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect
Petrolier rusesc
Publicat14 iun. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS
Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect. Nava este considerată parte din așa-numita „flotă fantomă”, un sistem de vase folosite pentru a transporta petrol rusesc pe rute ascunse, cu scopul de a evita sancțiunile internaționale impuse Moscovei.
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