Publicat 14 iun. 2026, 14:05 Sursă Realitatea PLUS

Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect. Nava este considerată parte din așa-numita „flotă fantomă”, un sistem de vase folosite pentru a transporta petrol rusesc pe rute ascunse, cu scopul de a evita sancțiunile internaționale impuse Moscovei.

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