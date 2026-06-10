Atac armat în apropiere de Johannesburg: Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite
Atac armat Africa
Mai mulți atacatori au deschis focul într-un cartier de la periferia orașului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite într-un atac armat produs marți seara într-un cartier de la periferia orașului Cleveland, aflat în apropiere de Johannesburg, în Africa de Sud. Potrivit autorităților, mai mulți bărbați înarmați au intrat în cartierul Jumpers și au deschis focul în mai multe zone, după care au fugit.
Anchetatorii au anunțat că atacatorii au ajuns la fața locului cu un vehicul alb de tip Toyota Quantum. După atac, aceștia au părăsit zona cu aceeași mașină. Poliția a lansat o operațiune pentru identificarea și prinderea a peste zece suspecți implicați în atac.
Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat ce a stat în spatele atacului armat. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut evenimentele și cine sunt persoanele implicate. Africa de Sud are una dintre cele mai ridicate rate ale criminalității din lume. Potrivit datelor oficiale, în țară au loc, în medie, aproximativ 60 de omucideri pe zi.
Citește și:
- 11:54 - Reuniune de urgență la NATO, la solicitarea României. Discuții cruciale despre securitatea din Marea Neagră și incidentele cu drone
- 11:29 - Zelenski a reafirmat apelul pentru aderarea Ucrainei la NATO la summit-ul din Estonia
- 11:09 - Două state din Golf accelerează proiecte uriașe pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz. Petrolul caută rute alternative în plin haos energetic
- 10:52 - Atac cu cuțitul într-un colegiu din Anglia: o elevă de 14 ani a rănit trei persoane - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News