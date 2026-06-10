Atac armat în apropiere de Johannesburg: Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite

Sursă: Realitatea.net

Mai mulți atacatori au deschis focul într-un cartier de la periferia orașului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite într-un atac armat produs marți seara într-un cartier de la periferia orașului Cleveland, aflat în apropiere de Johannesburg, în Africa de Sud. Potrivit autorităților, mai mulți bărbați înarmați au intrat în cartierul Jumpers și au deschis focul în mai multe zone, după care au fugit.

Anchetatorii au anunțat că atacatorii au ajuns la fața locului cu un vehicul alb de tip Toyota Quantum. După atac, aceștia au părăsit zona cu aceeași mașină. Poliția a lansat o operațiune pentru identificarea și prinderea a peste zece suspecți implicați în atac.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat ce a stat în spatele atacului armat. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut evenimentele și cine sunt persoanele implicate. Africa de Sud are una dintre cele mai ridicate rate ale criminalității din lume. Potrivit datelor oficiale, în țară au loc, în medie, aproximativ 60 de omucideri pe zi.