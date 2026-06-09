Elicopter Apache al armatei SUA, prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz: cauzele, neclare
Elicopter Apache/ Profimedia
Un elicopter de luptă Apache al armatei americane s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor informații publicate de The New York Times. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați, însă cauzele incidentului rămân neclare.
Nu este clar dacă elicopterul Apache a fost doborât de forțele iraniene, a suferit o defecțiune mecanică sau s-a confruntat cu o altă problemă, mai scrie NYT.
La rândul său, agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informația.
Incidentul s-a produs pe fondul unor tensiuni oscilante în regiune, unde Israelul și Iranul au reluat atacurile reciproce înainte de a detensiona temporar a situației.
Administrația Trump nu făcuse publică informația privind doborârea elicopterului de luptă până luni seară, când jurnaliștii de la The New York Times au contactat biroul de presă al Casei Albe pentru declarații. Nici Comandamentul Central al armatei SUA nu a comentat informația privind incidentul.
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