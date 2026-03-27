Sărbătoare 27 martie

Sfanta Matrona a fost o copila saraca si orfana, roaba in casa unei evreice cu suflet rau, din Tesalonic. Aceasta neincetat isi batea joc de credinta Matronei, si tot timpul cauta toate mijloacele pentru a o face sa se lepede de Hristos si sa mearga impreuna cu ea la sinagoga. Cand Pautilla, stapana Matroanei a auzit ca sluga sa merge in ascuns la biserica crestinilor, i-a zis: "Pentru ce n-ai mers la sinagoga noastra, ci te-ai dus la biserica crestineasca?" La aceasta intrebare Matroana a raspuns: "De vreme ce Dumnezeu este in biserica crestineasca, iar de la sinagoga iudaica s-a departat, nu ma duc la sinagoga, ci la biserica".

Plina de furie la acest raspuns, Pautilla a incuiat-o pe Matrona intr-un loc intunecos, a legat-o de maini si a lasat-o fara mancare. Insa, Matroana sezand in genunchi la rugaciune si slavind pe Dumnezeu, legaturile au cazut de la mainile ei prin puterea lui Dumnezeu. Dupa aceasta Matrona a mai fost incuiata si infometata inca de doua ori. A murit din cauza lipsei de hrana. Trupul sfintei a fost aruncat de Pautilla intr-o prapastie. Crestinii au luat trupul mucenitei si l-au ingropat cu cinste. Episcopul cetatii afland ca la mormantul mucenitei Matrona se fac mari minuni, a ridicat o biserica deasupra lui.

Pautilla a trecut la cele venice cazand de pe zidurile de unde a fost aruncat trupul Sfintei Mucenite Matroana.

Troparul Sfintei Matroana din Tesalonic

Mieluseaua Ta, Iisuse Matroana, striga cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc cu Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Denia Acatistului Bunei Vestiri

Denia Acatistului Bunei Vestiri se oficiaza anul acesta, vineri, 27 martie 2026. Astfel, vineri seara, in saptamana a cincea a Postului Mare, in timpul Utreniei zilei liturgice de sambata, se citeste Imnul Acatist al Maicii Domnului, cunoscut si sub numele de Acatistul Bunei Vestiri. Aceasta Denie face parte din randuielile Postului Sfintelor Pasti, menita sa-l pregateasca pe crestin pentru sarbatoarea Invierii Domnului.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Chiric din Apro;

- Sfintilor Mucenici Filet Sincliticul, cu sotia lui, Lidia, si cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid si Amfilohiu;

- Sfintilor Mucenici Ioan si Baruh;

- Sfantului Proroc Anania;

- Sfantului Cuvios Pavel, episcopul Corintului;

- Sfantului Cuvios Eutihie;

- Sfantului Cuvios Ioan din Licopolis.