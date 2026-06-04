România și Estonia, proiecte comune pentru apărarea împotriva dronelor. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Sursă: Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi o convorbire telefonică cu președintele Estoniei, Alar Karis, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul apărării, pe fondul amenințărilor generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

”Am primit astăzi un apel de la președintele Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului cu drona rusească care a lovit o clădire din Galați. Apreciez profund solidaritatea demonstrată de aliatul nostru, Estonia. Președintele Karis și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru recenta doborâre, în Estonia, a unei drone de către un pilot român”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a anunțat că România și Estonia au convenit să colaboreze îndeaproape la proiecte de apărare împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO.

”Întrucât ambele noastre țări sunt expuse direct amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am convenit să colaborăm îndeaproape la proiecte de apărare împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO.

De asemenea, am discutat despre procesul de extindere a UE, pe care ambele părți îl considerăm important din punct de vedere strategic. România va continua să își consolideze capacitățile militare pentru a asigura o postură robustă de apărare și descurajare pe flancul estic”, a mai spus liderul de la Cotroceni.