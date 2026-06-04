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Radu Burnete, posibil vicepremier în guvernul pe care l-ar putea conduce Eugen Tomac - SURSE
4 iun. 2026, 16:19
Radu Burnete
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Radu Burnete, consilier prezidențial, este luat în calcul pentru funcția de vicepremier în viitorul guvern pe care l-ar putea primi spre formare Eugen Tomac, potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus.
Atât Tomac, cât și Burnete, sunt în prezent consiilieri ai președintelui Nicușor Dan.
La ora 18:00, șeful statului urmează să facă un anunț de presă, cel mai probabil privind nominalizarea unei persoane care să formeze noul guvern, iar numele vehiculat în acest moment este cel al lui Eugen Tomac
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