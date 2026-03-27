Examenul PET-CT PSMA este o investigație utilizată în special în cancerul de prostată, care combină imagistica PET cu CT, folosind un trasor ce se leagă de PSMA, o proteină frecvent exprimată de celulele tumorale. Scopul este identificarea mai precisă a leziunilor și a eventualelor metastaze, inclusiv în situații în care alte metode sunt neconcludente.

Rezultatul examenului PET-CT PSMA trebuie interpretat în contextul clinic, al valorilor PSA și al tratamentelor anterioare, deoarece indicația diferă în funcție de etapă – în stadializarea inițială, recidiva biochimică sau monitorizare. Investigația poate ghida decizii importante privind radioterapia, chirurgia sau terapiile sistemice.

