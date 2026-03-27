Oligarhii, puși să finanțeze războiul

Surse citate de publicații internaționale precum The Bell și Financial Times indică faptul că liderul de la Kremlin ar fi avut o întâlnire cu ușile închise cu un grup de oligarhi ruși. În cadrul discuțiilor, tema centrală ar fi fost contribuția acestora la bugetul statului și susținerea financiară a războiului.

Printre numele vehiculate se numără miliardarul Suleiman Kerimov, care ar fi promis o contribuție uriașă, estimată la aproximativ 100 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 1,2 miliarde de dolari. Aceste sume sugerează o mobilizare intensă a capitalului privat pentru a susține un conflict din ce în ce mai costisitor.

Economia Rusiei, sub presiune crescândă

Contextul în care apar aceste solicitări este unul economic tot mai fragil. Rusia se confruntă cu scăderea veniturilor din exporturile de energie și cu o încetinire a activității economice, factori care reduc presiunea bugetară, dar și capacitatea statului de a finanța cheltuielile militare.

Potrivit unor informații citate anterior de Reuters, autoritățile iau în calcul inclusiv reducerea cu până la 10% a cheltuielilor considerate neesențiale, ceea ce indică un efort de ajustare a bugetului în fața presiunilor interne și externe.

În paralel, tensiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictele implicând Iran, au contribuit la volatilitatea piețelor energetice, influențând indirect și economia rusă.

Putin și obiectivul militar: Donbas, linia roșie

Pe plan militar, Vladimir Putin a transmis un mesaj ferm: Rusia nu va opri ofensiva până când nu va prelua controlul total asupra regiunii Donbas, una dintre principalele zone disputate din estul Ucrainei.

Declarația confirmă faptul că Moscova nu ia în calcul o retragere sau o soluție rapidă de pace, în ciuda costurilor crescânde ale conflictului, care a început în februarie 2022 și se află deja în al cincilea an.

Probleme pe front: recrutări controversate

În spatele cifrelor și declarațiilor oficiale, apar tot mai multe semnale privind dificultăți în mobilizarea de personal. Potrivit unor relatări din presa occidentală, armata rusă ar fi ajuns să recruteze persoane din centre de reabilitare, inclusiv oameni cu probleme de dependență.

Un militar rus a declarat pentru The Independent că astfel de persoane ar fi fost aduse în unitatea sa, inclusiv din orașe precum Petrozavodsk. În unele cazuri, aceștia ar fi fost preluați de intermediari și ar fi avut acces restricționat la propriile fonduri, o situație care ridică numeroase semne de întrebare.

Aceste informații, dacă sunt confirmate, indică o presiune majoră asupra sistemului de recrutare și o nevoie acută de personal pe front.

Context geopolitic complicat

Situația este influențată și de evoluțiile internaționale. Președintele american Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea redistribui armament destinat Ucrainei către alte regiuni de conflict, subliniind o schimbare potențială de strategie.

Declarația sa că „Ucraina nu este războiul nostru” reflectă dezbaterile interne din Statele Unite privind implicarea în conflict și nivelul sprijinului oferit Kievului.

Ucraina caută soluții de finanțare

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa explorează noi modalități de finanțare a industriei de apărare. Una dintre opțiuni este vânzarea de sisteme militare testate în luptă către parteneri internaționali.

Zelenski a subliniat că industria de apărare ucraineană funcționează la aproximativ jumătate din capacitate, principala problemă fiind lipsa finanțării.

Un conflict tot mai dificil de susținut

Toate aceste evoluții conturează imaginea unui conflict care devine din ce în ce mai greu de susținut pentru ambele părți.

Rusia încearcă să mobilizeze resurse interne și să implice mediul de afaceri în finanțarea războiului, în timp ce apar tensiuni evidente în structura militară. Ucraina, la rândul său, caută soluții financiare și sprijin internațional pentru a-și menține capacitatea de apărare.

Pe măsură ce războiul se prelungește, presiunea economică, militară și politică continuă să crească de ambele părți, transformând conflictul într-un test de rezistență pe termen lung.

