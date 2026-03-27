Motivele interdicției

Guvernul de la Viena, format din trei partide, a transmis că măsura urmărește să protejeze copiii de „algoritmi care creează dependență” și de conținuturi ce pot include abuzuri sexuale. Vicecancelarul social-democrat Andreas Babler a declarat că autoritățile „nu vor mai sta cu mâinile în sân” în fața efectelor negative ale platformelor asupra minorilor.

„În viitor, vom proteja cu fermitate copiii și tinerii de efectele negative ale rețelelor sociale”, a spus Babler, adăugând că riscurile au fost ignorate prea mult timp.

Ministrul adjunct pentru digitalizare, Alexander Proell, a confirmat că proiectul de lege va fi elaborat până la finalul lunii iunie. Guvernul nu va nominaliza platformele vizate, ci va decide în funcție de gradul de dependență generat de algoritmi și de prezența conținuturilor precum „violența sexualizată”.

Tendință globală: tot mai multe state limitează accesul minorilor la rețele sociale

Austria se alătură unui val internațional de măsuri similare. Australia a devenit în decembrie prima țară care a interzis accesul la rețele sociale pentru persoanele sub 16 ani. În Franța, camera inferioară a parlamentului a aprobat în ianuarie o interdicție pentru minorii sub 15 ani.

Aceste inițiative vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Presiune juridică asupra platformelor: Meta, obligată să plătească 375 de milioane de dolari

Săptămâna aceasta, un juriu din statul american New Mexico a decis că Meta – compania care deține Facebook și Instagram – este vinovată pentru că nu a protejat suficient utilizatorii minori de prădători sexuali și nu a avertizat corect asupra riscurilor de pe platformele sale. Compania a fost găsită responsabilă pentru toate capetele de acuzare și obligată să plătească 375 de milioane de dolari despăgubiri.