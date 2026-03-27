1. Alimente bogate în Omega-3

Acizii grași Omega-3, în special DHA (Docosahexaenoic Acid), sunt esențiali pentru dezvoltarea neuronilor, care stau la baza funcționării creierului. Specialiștii recomandă un aport de aproximativ 300 mg de DHA pe zi, mai ales în trimestrul al treilea.

Surse importante de Omega-3: peștele, ouăle, semințele de in, tofu, fasolea și legumele verzi.

2. Fructe și legume

Bogate în vitaminele A, B, C și K, dar și în antioxidanți, fructele și legumele protejează creierul fătului de stresul oxidativ. Antioxidanții ajută la eliminarea radicalilor liberi, care pot afecta dezvoltarea cerebrală.

Printre cele mai recomandate se numără spanacul, roșiile, fructele de pădure, portocalele și varza kale, relatează Your Tango.

3. Proteine

Proteinele contribuie la formarea de noi celule și la echilibrul hormonal. Aminoacizii din proteine sunt esențiali pentru dezvoltarea țesuturilor, inclusiv a creierului.

În timpul sarcinii, aportul zilnic recomandat este între 75 și 100 de grame, provenind din carne slabă, ouă, lactate sau leguminoase.

4. Alimente bogate în fier

Fierul joacă un rol esențial în transportul oxigenului către făt. Deficitul de fier poate afecta dezvoltarea creierului și poate duce la probleme cognitive.

Alimentele bogate în fier includ carnea roșie slabă, ficatul, leguminoasele, cerealele integrale, ouăle și fructele uscate.

5. Vitamina D

Vitamina D este importantă pentru dezvoltarea oaselor și a sistemului imunitar, dar și pentru susținerea dezvoltării creierului. Necesarul zilnic este de aproximativ 600 UI, iar unele studii recente sugerează chiar doze mai mari, în anumite cazuri.

Expunerea moderată la soare rămâne una dintre cele mai eficiente surse de vitamina D, alături de alimentație și suplimente.

Specialiștii atrag atenția că nu doar alimentația, ci și stilul de viață al mamei, inclusiv activitatea fizică, nivelul de stres și odihna, contribuie la dezvoltarea creierului copilului, potrivit sursei.