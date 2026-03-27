Vorbind joi, în cadrul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, Trump nu a menționat un nume anume, însă a făcut referire la „șeful Germaniei”, după ce mai mulți lideri de la Berlin au transmis mesaje similare în ultimele zile. Cancelarul Friedrich Merz a declarat, în timpul unei vizite în Norvegia, că Germania nu face parte din război și nu dorește ca acest lucru să se schimbe, în timp ce ministrul Apărării, Boris Pistorius, și vicecancelarul Lars Klingbeil au subliniat, la rândul lor, că „nu este războiul nostru”.

Trump a spus că reacția sa la această poziție a fost: „Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”, reluând criticile la adresa țărilor NATO pe care le acuză că nu intervin în războiul din Iran.

Liderul american a cerut aliaților să sprijine eforturile de protejare a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global cu petrol, afectată de conflictul din regiune. După lipsa unui răspuns din partea partenerilor, Trump și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea față de poziția acestora.