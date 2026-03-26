„Americanii sunt dispuşi să finalizeze aceste garanţii la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat agenției Reuters. Liderul ucrainean a recunoscut că înțelege „nuanțele” poziției americane, deși nu a participat direct la discuțiile trilaterale purtate de SUA, Rusia și Ucraina la Abu Dhabi și Geneva în acest an.

Zelenski a subliniat că o asemenea retragere ar submina securitatea națională ucraineană și ar afecta echilibrul de securitate european. „Estul țării face parte din garanțiile noastre de securitate”, a avertizat el, adăugând că acordul cu Washingtonul privind aceste garanții nu este încă finalizat, deși ar fi fost aproape de încheiere.

Președintele ucrainean a declarat că două întrebări cheie rămân fără răspuns: cine va finanța achizițiile de armament necesare menținerii capacității de descurajare a Ucrainei și ce reacție concretă vor avea aliații în cazul unei noi agresiuni rusești.

Zelenski a legat evoluțiile diplomatice de contextul internațional, afirmând că tensiunile din Orientul Mijlociu influențează poziția președintelui american Donald Trump. „Din păcate, preşedintele Trump alege în continuare o strategie de a exercita mai multă presiune asupra părţii ucrainene”, a spus Zelenski, adăugând totuși că apreciază pragmatismul liderului de la Washington: „Cred că preşedintele Statelor Unite doreşte ca războiul să se încheie rapid. Şi noi dorim acest lucru.”

Discuțiile trilaterale, menite să pună capăt celui mai sângeros conflict european de după 1945, au fost amânate pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Zelenski consideră că doar un summit direct între el, Trump și Putin ar putea debloca procesul de pace.

În pofida neînțelegerilor, Zelenski a mulțumit administrației americane pentru continuarea livrărilor de sisteme antiaeriene Patriot, deși cererea globală a crescut din cauza conflictului din Golf. „Livrările către noi nu au fost oprite... dar această livrare de rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie”, a precizat el.

Ucraina ar fi reușit între timp să accelereze producția internă de rachete cu rază lungă și drone de atac, capabile să lovească adânc în teritoriul rus, ca reacție la bombardamentele asupra orașelor ucrainene.