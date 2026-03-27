Cei doi miniștri adjuncți au evidențiat relațiile excelente de bună vecinătate și parteneriat dintre Bulgaria și România, precum și cooperarea constructivă în domeniul securității și apărării. Discuțiile au pus accent pe acțiunile coordonate ale celor două state membre NATO și UE ca răspuns la provocările și amenințările la adresa securității din regiunea Mării Negre.



În contextul eforturilor de consolidare a capabilităților naționale și aliate, părțile au remarcat înființarea și activitățile Grupului de combatere a minelor din Marea Neagră, crearea Comandamentului Regional NATO pentru Operațiuni Speciale, găzduirea grupurilor de luptă multinaționale NATO în Bulgaria și România, precum și intensificarea cooperării în domeniul mobilității militare, scrie Agerpres. De asemenea, au făcut schimb de opinii privind oportunitățile de consolidare a capacităților de apărare ale ambelor țări în cadrul mecanismului SAFE al Uniunii Europene.





