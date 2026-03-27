Nicușor Dan a promulgat bugetul de stat și plafoanele fiscal-bugetare pentru anul 2026
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 27 martie 2026, mai multe decrete de promulgare a legilor bugetare pentru acest an.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a promulgat:

- Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026);

- Legea bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026);

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026).

Promulgarea acestor acte normative permite intrarea în vigoare a bugetului general consolidat pentru 2026, document care stabilește nivelul veniturilor și cheltuielilor publice ale statului în noul an fiscal.

CCR a dat verdictul: Bugetul pentru anul 2026 este constituțional

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea depusă de AUR privind constituționalitatea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026. Astfel, bugetul pentru anul 2026 este constituțional și poate merge la președintele României pentru promulgare. 
 
CCR s-a reunit joi în ședință pentru a analiza cele două sesizări de neconstituționalitate a legilor bugetului făcute de AUR. 

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, a transmis AUR.

Opoziția a acuzat că bugetul a fost adoptat „în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor”.

„O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.