Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență crucială care modifică radical cadrul legislativ privind centralele electrice pe bază de cărbune. Decizia vine ca un răspuns direct la cerințele stricte ale Comisiei Europene și are scopul de a alinia legislația națională la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noile reglementări elimină orice portiță legislativă care ar fi permis menținerea unităților de producție prin ajustări tehnice considerate „reversibile”, clarificând faptul că o centrală nu mai poate fi declarată închisă doar prin simple modificări scriptice ale licențelor.

Garanții stricte pentru „Jalonul 114” și decarbonizarea sistemului

Miza principală a acestui act normativ este securizarea Jalonului 114 din PNRR, pilonul central al strategiei de decarbonizare a României. Nota de fundamentare a documentului subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a elimina riscul ca procesul de închidere a centralelor pe lignit și huilă să fie unul temporar sau simulat. În contextul în care Comisia Europeană a deschis deja o investigație aprofundată privind planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO), autoritățile de la București încearcă să demonstreze conformitatea totală cu regulile privind ajutoarele de stat și tranziția energetică.

Calendarul retragerii și noul regim al sancțiunilor

În urma negocierilor cu oficialii europeni, România și-a asumat un calendar precis pentru scoaterea din exploatare a capacităților poluante. Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, ținta este retragerea a 1.045 MW până la finalul anului 2025, urmată de o reducere suplimentară de 710 MW până la data de 31 august 2026. Pentru a garanta respectarea acestor termene, ordonanța introduce sancțiuni financiare drastice: operatorii care nu respectă datele de închidere riscă amenzi de până la 7% din cifra de afaceri netă. Totodată, mecanismul de retragere a licențelor a fost simplificat, Ministerul Energiei având puterea de a solicita ANRE ridicarea dreptului de operare, procedură ce trebuie finalizată în maximum 15 zile.

Cazul Turceni 4 și blocajul fondurilor europene

Grupul energetic numărul 4 de la Turceni a devenit simbolul acestei curse contra cronometru. Deconectarea fizică a acestei unități este o condiție eliminatorie pentru aprobarea Cererii de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro. ANRE a retras deja licența pentru acest grup, stabilind că oprirea activității trebuie realizată înainte de 31 martie 2026 pentru a debloca evaluarea pozitivă de la Bruxelles. Această grabă legislativă reflectă realitatea financiară dură: orice întârziere în procesul de închidere poate atrage penalități de 1,8 miliarde de euro, sumă echivalentă cu grantul aferent celei de-a doua cereri de plată, la care se pot adăuga alte corecții de sute de milioane de euro.

Presiunea de la Bruxelles pentru dovezi fizice, nu doar juridice

Schimbarea de optică a Guvernului survine după ce Comisia Europeană a notificat oficial Bucureștiul că nu este convinsă de realitatea închiderilor raportate anterior. Oficialii de la Bruxelles au considerat că reducerea capacității licențiate reprezintă doar o limitare temporară și au solicitat dovezi incontestabile de deconectare fizică de la rețea. Dincolo de obligațiile europene, Ministerul Energiei susține că aceste modificări sunt vitale pentru a asigura stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și pentru a pregăti terenul pentru noile investiții, cum este centrala pe gaze de la Turceni, un proiect strategic care se confruntă deja cu provocările specifice marilor șantiere energetice.

