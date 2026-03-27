Potrivit documentului, facilitatea va fi aplicată pentru întreaga durată a anului 2026 și vizează motorina utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal. Consumul standard luat în calcul este de 78 de litri la hectar, iar sprijinul se va acorda pe baza adeverințelor eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

„Există soluții pentru ca fermierii să poată achiziționa motorină mai ieftină! Am pus în transparență decizională mecanismul prin care motorina folosită în agricultură să poată fi achiziționată direct de la pompă, fără accize și fără TVA”, a scris Barbu.

În nota de fundamentare, MADR subliniază că, în ultimele luni, prețul motorinei a crescut cu 25–50% într-un interval scurt, ceea ce are un impact direct asupra costurilor fermei și a prețurilor la pompă în România. Ministerul arată că motorina reprezintă între 19% și 30% din cheltuielile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 59% din costurile unei culturi.

„În lipsa unei intervenții rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: ⁠⁠distorsionarea piețelor agricole; ⁠⁠creșterea vulnerabilității financiare a fermierilor; ⁠⁠dificultăți în achitarea obligațiilor contractuale; risc de supraîndatorare și încetare a activității; abandonul terenurilor agricole și falimente în lanț”, se arată în comunicatul MADR.