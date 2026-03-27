Protest pe patru roți, cu claxoane în loc de pancarte

Manifestanții au ales o formă vizibilă, dar pașnică de protest: mersul în coloană și folosirea repetată a claxoanelor.

Nemulțumirea principală este legată de creșterea prețurilor la carburanți, subiect care a devenit tot mai apăsător pentru șoferii din întreaga țară.

Trafic îngreunat, dar fără incidente

Deși acțiunea are un impact semnificativ asupra circulației, participanții respectă regulile de trafic, iar protestul se desfășoară fără incidente până în acest moment.

Acțiunea din Pitești reflectă o stare de tensiune tot mai mare în rândul conducătorilor auto, pe fondul scumpirilor constante la carburanți.

Protestul din trafic este doar una dintre formele prin care oamenii aleg să își facă vocea auzită, iar astfel de reacții au început să apară din ce în ce mai des și în alte orașe.