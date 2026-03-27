Revoltă pe roți. Șoferii din Pitești protestează în coloană împotriva scumpirilor care nu se mai opresc - VIDEO

Un protest atipic are loc în aceste momente în Pitești, unde mai mulți șoferi au decis să își exprime nemulțumirea direct din trafic. Aceștia s-au organizat într-o coloană și se deplasează pe traseul Bascov – Podul Viilor, atrăgând atenția tuturor participanților la trafic cu privire la situația grea creată de creșterea prețurilor la carburanți 

Protest pe patru roți, cu claxoane în loc de pancarte

Manifestanții au ales o formă vizibilă, dar pașnică de protest: mersul în coloană și folosirea repetată a claxoanelor.

Nemulțumirea principală este legată de creșterea prețurilor la carburanți, subiect care a devenit tot mai apăsător pentru șoferii din întreaga țară.

Trafic îngreunat, dar fără incidente

Deși acțiunea are un impact semnificativ asupra circulației, participanții respectă regulile de trafic, iar protestul se desfășoară fără incidente până în acest moment.

Acțiunea din Pitești reflectă o stare de tensiune tot mai mare în rândul conducătorilor auto, pe fondul scumpirilor constante la carburanți.

Protestul din trafic este doar una dintre formele prin care oamenii aleg să își facă vocea auzită, iar astfel de reacții au început să apară din ce în ce mai des și în alte orașe.