„Piloţii şi luptătorii noştri scriu chiar în acest moment capitole glorioase din istoria Statului Israel (...) Dar Tsahal este împinsă la limită, dincolo de limitele sale”, a avertizat Yaïr Lapid într-o declaraţie televizată, acuzând guvernul că lasă „armata rănită şi abandonată pe câmpul de luptă”. El a susținut că „guvernul trimite armata să lupte într-un război pe mai multe fronturi fără strategie, fără mijloacele necesare şi cu mult prea puţini soldaţi”, comentariu făcut după apariția în presa israeliană a unui avertisment atribuit șefului Statului Major, Eyal Zamir.

Avertismente dur privind starea armatei israeliene

Lapid a reluat afirmațiile generalului Zamir, potrivit cărora armata israeliană s-ar afla „la un pas de colaps”, iar rezerviștii ar fi ajuns la „a șasea sau a șaptea rotație”.

„Aceşti rezervişti sunt epuizaţi şi nu mai pot face faţă provocărilor de securitate”, a spus liderul opoziției, subliniind că „armata nu are suficienţi soldaţi pentru misiunile sale”.

Armata israeliană a transmis la rândul său că are nevoie de „forţe suplimentare” pe frontul libanez și pentru îndeplinirea tuturor „misiunilor”, potrivit purtătorului de cuvânt, generalul de brigadă Effie Defrin.

Lapid cere recrutarea ultraortodocșilor

În acest context, Yaïr Lapid a cerut recrutarea evreilor ultraortodocși, scutiți în mare parte de serviciul militar încă din 1948. „Guvernul trebuie să înceteze să mai fie laş, să înceteze imediat să subvenţioneze Haredim care se sustrag de la recrutare, să trimită poliţia militară să-i caute pe dezertori”, a declarat el, criticând modul în care executivul gestionează resursele umane ale armatei.