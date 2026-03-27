De ce acizii grași Omega‑3 sunt esențiali pentru copii. Ce spune nutriționistul Mihaela Bilic

De ce acizii grași Omega‑3 sunt esențiali pentru copii. Ce spune nutriționistul Mihaela Bilic
De ce acizii grași Omega‑3 sunt esențiali pentru copii. Ce spune nutriționistul Mihaela Bilic

Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra importanței acizilor grași Omega‑3 în alimentația copiilor și a adulților. Specialistul subliniază multiplele beneficii demonstrate științific ale acestor grăsimi esențiale.

„Autoritățile medicale recomandă o doză minimă de 1 gram Omega 3 pe zi ca să ne bucurăm de beneficiile lor pentru sănătate. Familia Omega 3 are trei membri importanți pe care o să-i numim pe scurt ALA, EPA și DHA. În ce alimente găsim omega 3?  ALA se găsește exclusiv în produsele de origine vegetală: semințe și ulei de in, ulei de rapiță, nuci. Avem cantități mici de ALA în alge și iarbă, în leguminoase boabe și oleaginoase. EPA și DHA găsim doar în produsele de origine animală, în special în peștele gras de apă rece adică somon, macrou, hering, sardine. Omega 3 de tip DHA există și în gălbenușul de ou, dacă găina a fost hrănită cu iarbă sau semințe de in”, explică Mihaela Bilic, într-un mesaj postat joi seara pe Facebook.