„Autoritățile medicale recomandă o doză minimă de 1 gram Omega 3 pe zi ca să ne bucurăm de beneficiile lor pentru sănătate. Familia Omega 3 are trei membri importanți pe care o să-i numim pe scurt ALA, EPA și DHA. În ce alimente găsim omega 3? ALA se găsește exclusiv în produsele de origine vegetală: semințe și ulei de in, ulei de rapiță, nuci. Avem cantități mici de ALA în alge și iarbă, în leguminoase boabe și oleaginoase. EPA și DHA găsim doar în produsele de origine animală, în special în peștele gras de apă rece adică somon, macrou, hering, sardine. Omega 3 de tip DHA există și în gălbenușul de ou, dacă găina a fost hrănită cu iarbă sau semințe de in”, explică Mihaela Bilic, într-un mesaj postat joi seara pe Facebook.

Omega‑3, esențial pentru dezvoltarea copiilor

Nutriționistul încurajează părinții să includă peștele gras în meniul celor mici.

„Dacă tot e dezlegare la pește, dați Omega 3 și la copii!”, recomandă medicul într-o altă postare.

Mihaela Bilic subliniază că aceste grăsimi sunt „vitale și indispensabile, indiferent că avem 7 ani sau 70 ani”, iar beneficiile pentru copii sunt confirmate de numeroase studii. Potrivit Mihaelei Bilic, Omega‑3 contribuie la dezvoltarea creierului, îmbunătățește memoria, atenția și performanțele școlare.

„Asigură dezvoltarea optimă a creierului și a funcției cerebrale, crește IQ‑ul, memoria, capacitatea de concentrare și învățare, îmbunătățește atenția și performanța școlară”, spune nutriționistul, citând un studiu realizat la Universitatea din Gothenburg, Suedia, care arată progrese semnificative în viteza de citire și în învățarea cuvintelor noi la copiii care primesc suplimente cu Omega‑3.

Beneficii pentru copiii cu ADHD și tulburări de somn

Mihaela Bilic menționează și efectele pozitive asupra copiilor cu tulburări de comportament sau dificultăți de învățare:

„Uleiul de pește îmbunătățește comportamentul copiilor cu tulburări neurologice precum ADHD și are efecte benefice asupra hiperactivității și impulsivității”.

Specialista explică faptul că acizii grași esențiali acționează direct asupra dezvoltării celulelor nervoase și a conexiunilor dintre neuroni, iar studiile clinice au identificat un deficit de DHA la copiii diagnosticați cu ADHD.