Înregistrări bombă de la ședința PNL. Liberalii își fac planuri pentru prezidențiale. „Nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci!”

Înregistrări bombă de la ședința PNL. Liberalii își fac planuri pentru prezidențiale. „Nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci!”
Înregistrări bombă de la ședința PNL. Liberalii își fac planuri pentru prezidențiale. „Nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci!”

Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii vor să se desprindă de USR și de Nicușor Dan și își fac deja planuri pentru prezidențialele din 2030. Liderul PNL Dolj, Ștefan Stoica chiar a precizat  că România nu trebuie să fie a lui Nicușor Dan pe veci. Potrivit surselor, un scenariu analizat pentru alegerile prezidențiale din 2030 ar fi chiar Ilie Bolojan.

„Strategic, tot noi ăștia din această sală s-ar putea să luăm decizia în 2028. Dacă vrem să câștigăm președinția României, nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci”, a comentat liberalul doljean, potrivit unei înregistrări dezvăluite de Gandul.

Stoica a mai afirmat că PNL vrea să rămână pe scena poltiică, n-ar trebui să fie prea aproape nici de PSD, dar nici de USR: „Noi cred că astăzi trebuie să fim foarte tranșanți. Nu e bun nici PSD-ul, nici USR-ul. Să nu mai începem cu chestiunile astea”, a mai spus Ștefan Stoica.

 