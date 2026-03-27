Atacul și intervenția autorităților

Poliția cehă a anunțat că investighează un atac în cadrul căruia mai multe cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra Casei Ruse din Praga. Într-un mesaj publicat pe platforma X, autoritățile au precizat că îl caută în continuare pe autorul agresiunii.

Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme. pic.twitter.com/z7amEKiDBw — Policie ČR (@PolicieCZ) March 27, 2026

Directorul instituției, Igor Girenko, a confirmat pentru presa de stat rusă că atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri. El a declarat că „trei dintre cele șase cocktailuri Molotov nu au explodat”, subliniind că trei dispozitive au ajuns în interiorul clădirii. Girenko a mulțumit forțelor de ordine și pompierilor cehi pentru intervenția rapidă.

Reacții din partea Moscovei

Potrivit lui Girenko, atacul nu a fost întâmplător, întrucât vineri era programat evenimentul de închidere al „Zilelor Culturii Ruse”. „Numai niște neoameni ar ataca cultura! Le cunoaștem foarte bine obiceiurile și metodele”, a afirmat acesta.

Ministerul rus de Externe, prin vocea purtătoarei de cuvânt Maria Zaharova, a condamnat incidentul, calificându-l drept „act barbar”.

La rândul său, Pavel Chevtsov, director adjunct al agenției ruse de cooperare culturală internațională Rossotroudnitchestvo, a declarat pentru RIA Novosti că „a fost un atac planificat și deliberat”, adăugând: „Considerăm acest lucru un atac terorist”.