Vizita a fost anunțată de președintele ucrainean, joi seară, pe reţelele sociale, unde a postat şi imagini cu el întâmpinat de liderul saudit. Cu toate acestea, el a oferit puţine detalii suplimentare.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul şi îi susţinem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea”, a scris Volodimir Zelenski succint pe X.

Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки. pic.twitter.com/dRAwm0mLcs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

Vă reamintim că pe 28 februarie Statele Unite și Israelul au lansat o amplă campanie de bombardamente aeriene împotriva Iranului, cu scopul de a-i distruge capacitățile militare ofensive și de a destabiliza regimul de la Teheran. Ca reacție, Iranul a declanșat atacuri masive cu drone asupra unor state din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită.

Potrivit AFP, care citează un oficial de rang înalt sub protecția anonimatului, Ucraina și Arabia Saudită intenționează să încheie un acord de cooperare în domeniul securității, axat în special pe apărarea spațiului aerian.

Ucraina, afectată de peste patru ani de atacuri rusești cu drone Shahed de origine iraniană și versiuni similare produse în Rusia, s-a oferit să sprijine regiunea prin trimiterea a cel puțin 200 de specialiști în drone. Aceștia ar urma să ofere consultanță Kuweitului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite în combaterea acestor amenințări.

Deși slăbit, regimul iranian nu dă semne de prăbușire. În același timp, Teheranul a provocat o creștere accentuată a prețurilor globale ale petrolului prin blocarea Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează, în mod normal, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.