Specialiștii atrag atenția că alegerea corectă a pomilor poate face diferența între o cultură temporară și una care devine o adevărată moștenire.

Păr – pomul care poate dăinui generații întregi

Părul este considerat unul dintre cei mai rezistenți pomi fructiferi. Majoritatea varietăților sunt autofertile și nu ridică mari dificultăți în cultivare. Primăvara, pomul este acoperit de flori albe sau roz, iar frunzele sale lucioase capătă nuanțe spectaculoase toamna.

Durata de viață a unui păr poate ajunge la câteva secole

„Plantați peri pentru moștenitorii voștri”, spune Mike Biltonen, fondator al Know Your Roots LLC, potrivit MarthaStewart.ro.

Un exemplu impresionant este părul Endicott din America de Nord, care are aproape 400 de ani.

Măr – producție mare și viață lungă

Mărul rămâne unul dintre cei mai populari pomi fructiferi. Un exemplar matur și bine întreținut poate produce între 400 și 800 de mere anual. În același timp, poate trăi până la 100 de ani, deși randamentul maxim este atins în primii ani de maturitate.

În funcție de varietate, merii pot fi autofertili sau au nevoie de polenizare încrucișată. Alegerea unor soiuri potrivite poate influența direct producția de fructe.

Curmal japonez – rezistent și spectaculos

Curmalul japonez, cunoscut și sub numele de persimon, este un pom care atrage atenția prin aspectul său distinct. Scoarța sa este adesea comparată cu cea de „aligator”, iar frunzele devin galbene toamna.

Durata de viață obișnuită este între 50 și 75 de ani, dar poate depăși aceste limite în condiții bune. Deși multe varietăți sunt autofertile, prezența unui alt pom în apropiere poate îmbunătăți semnificativ producția.

Dud – ușor de întreținut și foarte longeviv

Dudul este un pom care poate ajunge la 100 de ani de viață, fiind apreciat pentru adaptabilitatea sa. Poate crește în diverse tipuri de sol și nu necesită îngrijiri complicate.

David Fried, coproprietar al Elmore Roots, descrie fructele sale ca fiind asemănătoare cu murele, dar fără semințe, potrivit aceleiași surse. Arborele are flori mici, galben-verzui, dispuse în ciorchini.

Cireș – echilibru între frumusețe și producție

Cireșul este cunoscut atât pentru fructele sale dulci, cât și pentru înflorirea spectaculoasă din primăvară. Cu o îngrijire adecvată, poate trăi între 60 și 80 de ani.

Deși unele varietăți sunt autofertile, polenizarea încrucișată este recomandată pentru o producție mai bună și fructe de calitate superioară.

Cais – sensibil la condiții, dar de durată

Caisul impresionează prin florile sale parfumate, care apar înaintea frunzelor. Fructele sunt asemănătoare cu piersicile mici, având o textură fină și un sâmbure mare.

Durata de viață este comparabilă cu cea a cireșului, între 60 și 80 de ani. Totuși, alegerea varietății potrivite este esențială, deoarece nu toate soiurile se adaptează la orice climat.

Smochin – longevitate și întreținere redusă

Smochinul este unul dintre cei mai rezistenți pomi fructiferi, putând depăși 100 de ani de viață. Are o coroană largă și frunze palmate, iar fructele sale dulci sunt ușor de recunoscut.

După ce se stabilește, necesită puțină întreținere și poate crește în diferite tipuri de sol, fiind o alegere potrivită pentru grădini variate.

Toți acești pomi au un element comun: necesită soare din plin și un sol bine drenat, bogat în materie organică. În schimb, oferă ani la rând recolte constante și pot deveni o parte importantă din viața unei gospodării, potrivit sursei.