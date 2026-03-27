Bonusuri pentru reducerea consumului: planul British Airways

Documente consultate de Bloomberg arată că piloții British Airways ar putea primi un bonus de 1% din salariul de bază dacă reușesc să reducă emisiile de CO₂ cu 60.000 de tone peste nivelurile din 2025, relatează CNBC.

Potrivit sursei citate, compania a confirmat că lucrează la această inițiativă împreună cu British Airline Pilots’ Association (BALPA), subliniind că este „pe deplin angajată să îmbunătățească experiența angajaților la locul de muncă”.

BALPA, care reprezintă aproximativ 85% dintre piloții din Regatul Unit, a anunțat că orice modificare a condițiilor de muncă va fi supusă votului membrilor. Decizia este așteptată la finalul lunii aprilie, iar planul ar putea fi implementat începând de anul viitor.

Presiune pe costuri: combustibilul pentru avioane se scumpește masiv

Războiul dintre Statele Unite și Iran a generat o creștere abruptă a prețurilor la combustibilul pentru avioane, companiile aeriene fiind nevoite să caute soluții rapide pentru reducerea cheltuielilor. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran - rută prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial - a alimentat volatilitatea pieței energetice.

Prețul petrolului Brent a urcat cu aproape 5%, ajungând la aproximativ 107 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a crescut cu 4,2%, până la circa 94 de dolari pe baril. În același timp, potrivit IATA, combustibilul pentru avioane s-a scumpit cu aproximativ 106% față de luna precedentă.

Reacții și măsuri la nivel global

Creșterea costurilor cu combustibilul determină companiile aeriene din întreaga lume să adopte măsuri similare:

- Cathay Pacific a majorat taxa de combustibil percepută pasagerilor, argumentând că aceasta reprezintă aproximativ 30% din cheltuielile operaționale totale în 2025.

- United Airlines a avertizat că scumpirea petrolului va afecta semnificativ rezultatele financiare din primul trimestru. Directorul general Scott Kirby a anunțat reducerea zborurilor neprofitabile în următoarele două trimestre.

United estimează că prețul petrolului ar putea ajunge la 175 de dolari pe baril și ar putea rămâne peste 100 de dolari până la sfârșitul lui 2027, ceea ce ar ridica factura anuală pentru combustibil la aproximativ 11 miliarde de dolari.

- Qantas și Scandinavian Airlines au început să majoreze prețurile biletelor.

- Air New Zealand și-a redus estimările financiare pentru perioada în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă.