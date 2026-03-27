Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri a cabinetului de securitate, conform surselor citate de presă. În acest context, sunt zece măsuri considerate urgente, printre care adoptarea unei legi privind recrutarea, o lege pentru serviciul militar de rezervă și prelungirea duratei serviciului militar obligatoriu.

Israel duce lipsă de soldați. Avertisment dur

Pe front, situația rămâne tensionată. Cel puțin trei soldați israelieni au murit în operațiunile din Liban, iar peste 60 au fost răniți. Effie Defrin, purtător de cuvânt, Armata Israelului, a declarat:

„În cadrul Forțelor de Apărare Israeliene ne lipsesc aproximativ 15.000 de soldați, dintre care între 7.000 și 8.000 soldați de luptă. Suntem solicitați pentru o serie de misiuni. Gama misiunilor s-a extins, suprafața acoperită de misiuni s-a extins, nu mai este ca în trecut. Suprafața din Iudeea și Samaria (Cisiordania) s-a extins, frontul din Liban, zona defensivă avansată pe care o creăm necesită forțe suplimentare ale IDF și în viitor, pe termen lung, și în Gaza, de-a lungul Liniei Galbene, sunt necesare mai multe forțe.

De asemenea, în Siria, luptăm, așa cum am spus, și trebuie să fim pregătiți pentru misiuni viitoare. Pentru aceasta, sunt necesari mai mulți luptători în IDF. Asta a spus șeful Statului Major, și, vedeți, șeful Statului Major este obligat să-și exprime poziția cu privire la starea de pregătire a IDF.