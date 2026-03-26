Trump susține că Iranul i-ar fi făcut un "cadou", permițând trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump și Mojtaba Khamenei
Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, în această săptămână, drept „cadou” pentru Statele Unite, a declarat joi președintele Donald Trump, potrivit CNBC.

Iranul a făcut acest gest pentru a arăta SUA „faptul că suntem serioși și solizi și că suntem acolo”, a spus Trump în timpul unei ședințe de cabinet.

Trump a afirmat, din nou, că Statele Unite au „discuții foarte substanțiale în curs cu privire la Iran”, chiar dacă Teheranul a negat astfel de tratative.

Afirmația de joi vine să lămurească un comentariu relativ neclar făcut de Donald Trump în urmă cu două zile, când a spus că Iranul „ne-a oferit un cadou” legat de petrol și gaze, mai arată sursa citată.