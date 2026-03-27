"În acest final de săptămână, vremea se va schimba, o schimbare destul de pronunțată, cu precipitații în mare parte a țării și vreme vântoasă, cel puțin azi și mâine – azi este cod galben. Un alt cod galben de precipitații vizează județele Olt, Gorj și Dolj, până la miezul nopții. Se vor acumula 20–30 de litri pe metrul pătrat, iar în zona de munte a Carpaților Meridionali, la peste 1700 m, va ninge viscolit.

Fenomenele severe vor continua până duminică dimineață. Estimăm că cantitățile de apă acumulate pot depăși 50–60 de litri pe metrul pătrat. Vor fi precipitații de lapoviță și ninsoare, asociate cu intensificări ale vântului.

Temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de cel mult 10–11 grade, iar în nord‑vest și la București vremea va fi vântoasă și cu precipitații. Până sâmbătă dimineață este posibil ca cantitatea de apă să fie importantă.

Este de așteptat ca până la Paște vremea să fie schimbătoare, iar săptămâna viitoare să aducă alternanțe între zile mai plăcute și altele cu precipitații și, în zonele mai înalte, chiar lapoviță și ninsori.