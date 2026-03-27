UPDATE - Un șofer de 22 de ani, vinovat pentru producerea accidentului cumplit de la Tărtășești.

UPDATE: In accidentul rutier au fost implicate 13 persoane ( 11 copii și 2 adulți).

Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului de către echipajele medicale alocate la caz. 5 persoane, din care 4 minori și un adult, vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare de specialitate.

3 copii vor fi aduși la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală , iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgoviște. Aceștia sunt conștienți si cooperanți.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

UPDATE - Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00", arată Centrul Infotrafic.

UPDATE - Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din primele date, pe raza localității Tărtășești s-ar fi produs o coliziune între un microbuz școlar și un ansamblu de vehicule. În microbuz se aflau 14 elevi, iar 3 dintre ei au primit îngrijiri la fața locului, după ce au suferit leziuni în zona capului.

În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale.În acest moment, traficul este blocat pe sensul către Târgoviște.

ȘTIRE INIȚIALĂ

ISU Dâmbovița anunță mobilizarea unui dispozitiv impresionant de forțe pentru gestionarea situației:

- 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă 2 echipaje din cadrul ISU București–Ilfov

- 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare

- 1 autospecială de descarcerare

- 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM)

- 1 post medical avansat (PMA)

- 5 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean

- 1 elicopter SMURD

Echipajele operative acționează la această oră pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și stabilizarea situației la fața locului.

Intervenția este în dinamică, iar informațiile privind numărul victimelor și starea acestora vor fi actualizate pe măsură ce operațiunea avansează.