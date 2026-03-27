Spectacolul „Silvia (Prințesa Ceardașului)” revine în atenția publicului în patru seri consecutive, în perioada 26-29 martie 2026, într-o nouă montare semnată de regizorul maghiar Kerényi Miklós Gábor (KERO®). Acesta a mai pus în scenă opereta în stagiunea 2012–2013, când producția s-a bucurat de un succes remarcabil, iar în 2025 a revenit în atenția publicului român cu musicalul „Romeo și Julieta”, considerat unul dintre cele mai mari succese de casă ale anului.

Noua versiune a „Silviei” completează repertoriul clasic al instituției și readuce în prim-plan o lucrare considerată ca fiind cea mai bună creație a lui Emmerich Kálmán, celebră pentru numeroasele sale ecranizări și înregistrări discografice.

O poveste clasică, o distribuție de forță

Opereta urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Weylersheim, moștenitor al unei familii aristocratice vieneze, ale căror destine sunt puse la încercare de convențiile sociale ale epocii. Conflictul dintre libertatea individuală și presiunea tradiției este amplificat de personaje comice, situații imprevizibile și momente muzicale spectaculoase.

Distribuția premierei i-a reunit pe Rodica Ștefan (Silvia), Octavian Ene (Edwin), Cristina Popa (Stazi), Victor Ion (Boni), Victor Bucur (Feri von Kerekes), alături de Anton Zidaru, Amelia Antoniu, Daniel Găină-Cojuharov, Dragoș Ioniță, George Matei și Alexandru Vasile.

Dirijorul serii a fost Alexandru Ilie, iar echipa artistică include nume importante precum György Gesler (coregrafie), Csörsz Khell (decor), Fanni Kemenes și Gabriela Kiss (costume) sau Szilard Somogyi (lumini).

O seară cu invitați de marcă

Premiera de joi a avut loc în prezența ministrului Culturii, András Demeter, care a urmărit spectacolul alături de o sală plină. Printre spectatori s-au aflat și numeroși actori și artiști de renume ai teatrului de operetă și musical, marcând astfel caracterul festiv al relansării acestei producții clasice.

Reprezentațiile continuă până pe 29 martie, iar interesul publicului confirmă statutul „Silviei” ca una dintre cele mai apreciate operete din repertoriul internațional.