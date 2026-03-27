Ministrul Alexandru Nazare trebuie demis pentru că a mințit Parlamentul

Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR a permis scurgerea nelimitată de venit național peste hotare prin scoaterea din țară a profitului neimpozitat de către corporațiile multinaționale.

În luna ianuarie, guvernul a adoptat OUG 6/2006 prin care a abrogat articolul 25 ^1 din Codul Fiscal care limita la 1% din cifra de afaceri cheltuielile cu managementul, consultanța, drepturile de autor samd efectuate cu afiliații din străinătate pe care companiile multinaționale le puteau deduce din profitul impozabil. Prin aceste tertipuri companiile “optimizau”profitul obținut în România, adică îl sustrăgeau de la impozitare. Prin OUG 6/2026 Guvernul a permis așadar evaziunea fără limite.

În luna martie, prezent în fața comisiilor reunite de buget-finanțe ale celor două camere ale Parlamentului, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a fost întrebat în ce temei guvernul a adoptat o asemenea măsură.

Ministrul a pretins că măsura respectivă ar fi fost adoptată la cererea OCDE, însă a fost neconvingător, pentru că nu a putut invoca un document anume care ar conține solicitarea OCDE.

OCDE este acronimul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, ce reunește statele dezvoltate, organism la care România este candidată.

Ministrul Alexandru Nazare a mințit Parlamentului României, după cum a dovedit Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Georgiana Teodorescu, în calitatea domniei sale de vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă și Afaceri sociale i-a trimis o scrisoare lui Mathias Cormann, secretarul general al OCDE pentru a stabili dacă măsura permiterii deductibilității fără limite a multinaționalelor a fost o solicitare a OCDE la adresa Guvernului României, după cum a pretins ministrul Alexandru Nazare.

În acest sens, Georgiana Teodorescu l-a întrebat concret pe Corman dacă măsura guvernului din OUG 6/2026 a fost o condiție a parcursului României spre aderarea la OCDE, dacă ghidurile OCDE asigură o protecție care efectiv exceptează multinaționalele de la rigorile împotriva transferului profitului la care companiile românești se supun și cum se împacă presiunea OCDE pentru armonizarea impozitării cu dreptul unei națiuni suverane ca România de a-și proteja baza de impozitare prin adoptarea de măsuri stricte când identifică modele de externalizare sistematică a profitului.

În răspunsul sau la scrisoarea doamnei Georgiana Teodorescu, secretarul general al OCDE a dezmințit practic minciunile spuse de ministrul Alexandru Nazare.

Mathias Corman nu a confirmat sub nicio formă că adoptarea OUG 6/2026 cu desființarea limitei de deductibilitate pentru multinaționale ar fi fost o condiție pusă României în parcursul său către intrarea în OCDE și nici nu a confirmat câ Pilonul 2 sau ghidurile OCDE ar conține asemenea prevederi.

În schimb, secretarul OCDE enumerat principii ale organizației îndreptate spre combaterea evitării plății impozitelor de către multinaționale. Este evident așadar că permiterea deductibilitatii nelimitate a unor cheltuieli menite să “optimizeze” profitul multinaționalelor contravine principiilor OCDE.

Mathias Corman a încheiat scrisoarea sa spunând că a luat act de implementarea de către România a câtorva dintre standardele OCDE menite să limiteze evaziunea multinaționalelor și protejarea colectării impozitelor, însă aceasta a fost o palmă diplomatică dată guvernului care a pretins că vorbește în numele OCDE, din moment ce acestea au fost anterioare OUG 6/2026 și de sens contrar acesteia.

Guvernul nu lucrează pentru români ci în interesul multinaționalelor.

Pentru a ascunde adevăratele scopuri ale guvernului, ministrul Alexandru Nazare a comis un fapt de o gravitate deosebită, mințind Parlamentul.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026