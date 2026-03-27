Motivul întârzierii îl constituie adoptarea cu foarte mare întârziere a bugetului, astfel încât Casa de Pensii nu a mai avut timp pentru procedurile necesare. Banii nu vor mai ajunge la beneficiari în aprilie, ci mai degrabă în mai, la plata următoarei pensii.

Pe de altă parte, la nivelul ministerului se caută soluții ca banii să ajungă înainte de sărbători. 2,8 milioane de români vor primi bani în plus, sume în două tranșe în acest an, în funcție de venit, pentru a compensa înghețarea.

Spre exemplu, cei cu pensii mai mici de 1.500 de lei vor primi o primă tranșă de 500 de lei. Măsura este însă criticată pentru că, deși îi ajută temporar pe cei cu venituri mici, îi discriminează pe ceilalți. Dubla impozitare pentru cei care au pensii peste 3.000 de lei se aplică și anul acesta, iar mulți dintre oameni sunt dependenți de împrumuturile la casele de ajutor reciproc.