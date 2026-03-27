Asia se pregătește pentru ce e mai rău pe fondul războiului din Iran

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran ar putea cauza o criză uriașă în Asia. Din moment ce prin acest loc trece un sfert din comerțul mondial cu petrol, guvernele lumii sunt extrem de îngrijorate. Mai mult, acestea au trecut deja la măsuri pentru a contracara consecințele economice ale închiderii arterei principale de petrol a lumii.

Penuria se resimte acut în toată Asia. Guvernul pakistanez a cerut populației să rămână acasă și să urmărească meciurile de cricket la televizor, pentru a economisi combustibil, în timp ce în Bangladesh șoferii așteaptă ore întregi pentru a alimenta.

Graba de a asigura aprovizionarea cu petrol și alte mărfuri cheie a declanșat o revenire la protecționism în unele părți ale Asiei. China a restricționat livrările de îngrășăminte către exterior, în timp ce Indonezia a anunțat că va introduce o taxă la export pentru cărbune și nichel. De asemenea, premierul Indiei a făcut un anunț îngrijorător. Acesta a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru situația actuală la fel cum a făcut-o în timpul pandemiei de coronavirus de acum cinci ani.

Coreea de Sud a trecut în regim de criză și a înființat un grup de lucru de urgență pentru a se pregăti pentru toate scenariile. Japonia își revizuiește lanțul de aprovizionare cu petrol, pe măsură ce probabilitatea apariției unor penurii crește. Totodată, și Filipine a declarat stare de urgență națională, pe motiv că se confruntă un pericol iminent de epuizare critică a rezervelor energetice.