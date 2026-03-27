Incidentul a avut loc joi după-amiază, pe 26 martie, într-un imobil de pe via Faenza, în zona Barona, în sud-vestul orașului. Bărbatul a tras un foc de armă, iar glonțul a lovit-o pe femeie în abdomen.

Potrivit presei locale, bătrânul a fost imobilizat de polițiști, iar victima a fost transportată în stare gravă la spitalul Humanitas din Rozzano, unde a fost operată. Medicii au transmis că, în acest moment, viața ei nu este în pericol.

Anchetatorii încearcă să afle dacă a fost accident sau intenție

Din primele date, totul s-ar fi întâmplat în urma unei dispute între cei doi. Anchetatorii iau în calcul mai multe variante și încearcă să stabilească dacă focul de armă a fost tras accidental, inclusiv pe fondul vârstei înaintate a bărbatului, sau dacă a fost un gest intenționat.