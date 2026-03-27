Prin mici schimbări în modul în care folosim aparatele electrice, gestionăm iluminatul sau consumul de apă caldă, putem obține economii consistente și, în același timp, putem contribui la protejarea mediului înconjurător, scriu cei de la energymatters.

Prin ajustarea acestor comportamente zilnice, consumul total poate scădea considerabil, fără a afecta confortul locuinței.

1. Oprește complet aparatele electrice, nu le lăsa în standby

Unul dintre cei mai importanți pași pentru reducerea consumului de energie este oprirea completă a aparatelor atunci când nu sunt utilizate. Multe dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când sunt aparent „închise”, fenomen cunoscut sub numele de consum în standby.

Televizoarele, încărcătoarele, consolele de jocuri sau electrocasnicele mici pot contribui, împreună, la un procent semnificativ din factura lunară. Prin simpla deconectare a acestora sau utilizarea unor prelungitoare cu întrerupător, poți reduce pierderile inutile de energie.

2. Folosește aerul condiționat în mod eficient

Sistemele de climatizare sunt printre cele mai mari consumatoare de energie dintr-o locuință, însă utilizarea lor corectă poate face o diferență majoră. Setarea temperaturii la un nivel optim, de aproximativ 24–26°C pe timpul verii sau 18–20°C pe timpul iernii, ajută la menținerea confortului fără consum excesiv.

În plus, utilizarea ventilatoarelor pentru a îmbunătăți circulația aerului, închiderea ușilor și ferestrelor și curățarea periodică a filtrelor contribuie la eficientizarea consumului și la prelungirea duratei de viață a aparatului.

3. Adoptă obiceiul de a stinge luminile

Iluminatul reprezintă o componentă constantă a consumului de energie, iar obișnuința de a stinge luminile atunci când părăsești o încăpere poate genera economii importante pe termen lung.

Înlocuirea becurilor clasice cu variante LED, care consumă cu până la 80% mai puțină energie, este o altă măsură eficientă. De asemenea, utilizarea luminii naturale în timpul zilei sau instalarea senzorilor de mișcare în zonele de tranzit contribuie la reducerea consumului inutil.

4. Spală hainele la temperaturi scăzute

Mașina de spălat poate consuma cantități mari de energie, mai ales atunci când se utilizează apă fierbinte. Majoritatea detergenților moderni sunt eficienți chiar și la temperaturi scăzute, ceea ce face posibilă spălarea hainelor la rece fără a compromite rezultatele.

Prin această simplă schimbare, consumul energetic al unei spălări poate fi redus semnificativ, iar utilizarea programelor eco și spălarea doar cu încărcătură completă contribuie și mai mult la economii.

5. Profită de tarifele reduse din orele de vârf

Multe companii de energie oferă tarife diferențiate în funcție de momentul zilei, ceea ce înseamnă că utilizarea energiei în afara orelor de vârf poate reduce costurile.

Activități precum spălatul rufelor, utilizarea mașinii de spălat vase sau încărcarea dispozitivelor electronice pot fi programate în intervalele mai ieftine, de obicei noaptea sau dimineața devreme.

6. Optimizează consumul de apă caldă

Sistemele de încălzire a apei reprezintă o parte importantă din consumul total de energie al unei locuințe. Reducerea duratei dușurilor, repararea robinetelor care curg și utilizarea unor capete de duș economice pot diminua considerabil consumul.

De asemenea, spălarea hainelor la temperaturi mai scăzute contribuie indirect la reducerea energiei necesare pentru încălzirea apei.

