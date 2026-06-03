PSD nu exclude varianta Tomac pentru funcția de premier. Olguța Vasilescu: „E o persoană cu bun‑simț, dar să vedem și ce‑și dorește”

Sursă: realitatea.net

PSD așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă prima mutare în negocierile pentru formarea noului guvern și să anunțe oficial nominalizarea pentru funcția de premier. După reuniunea conducerii PSD, Lia Olguța Vasilescu a transmis că partidul nu respinge, dar nici nu confirmă susținerea pentru varianta Eugen Tomac.

Întrebată despre informațiile privind o eventuală susținere internă pentru Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu a catalogat aceste speculații drept „fake news”.

"Noi ne asumăm guvernarea, așteptăm nominalizarea președintelui (...) În funcție de asta, ne vom întâlni cu conducerea partidului și vom lua o decizie”, a declarat edilul Craiovei.

Întrebată dacă liderii PSD susțin varianta ca Eugen Tomac să conducă viitorul guvern, Vailescu a precizat că nu poate răspunde prin "da" sau "nu".

„În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun‑simț, dar să vedem și ce‑și dorește (…) Vom vedea, în funcție de lista de miniștri cu care va veni, în funcție de programul pe care și‑l va asuma, pentru că noi nu avem o problemă de persoană, noi avem o problemă legată de modul în care se înțelege să se respecte o serie de condiționalități, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Social-democrații spun că discuțiile interne vor avea loc abia după ce președintele își anunță propunerea oficială.

„În conducerea partidului vom discuta după ce avem nominalizarea din partea lui Nicușor Dan.”

Întrebată de ce PSD nu l-a propus pe Sorin Grindeanu, Vasilescu a răspuns: