România - țara tuturor posibilităților. Cozi uriașe la o policlinică din București pentru analize compensate: sute de pacienți au așteptat ore întregi pentru servicii medicale gratuite

Sursă: Realitatea.net

Imagini care au stârnit numeroase reacții au fost surprinse în fața unei policlinici din București, unde sute de persoane s-au așezat la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a obține acces la analize și investigații medicale decontate prin sistemul public de sănătate.

Situația readuce în prim-plan dificultățile cu care se confruntă pacienții care încearcă să beneficieze de serviciile medicale compensate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în condițiile în care fondurile disponibile se epuizează rapid de la începutul fiecărei luni.

Românii au format o coadă impresionantă în Titan

Marți dimineață, în fața unei policlinici din Capitală, s-au adunat sute de persoane care sperau să își poată efectua gratuit analizele medicale recomandate de medici.

Potrivit imaginilor distribuite în mediul online, șirul de pacienți s-a întins pe o distanță de câteva sute de metri.

Majoritatea celor care au așteptat la rând au fost persoane în vârstă, categorie care apelează frecvent la investigații medicale periodice și care depinde în mare măsură de serviciile decontate de sistemul public.

O problemă care se repetă la începutul fiecărei luni

Fenomenul nu este unul izolat. De mai mulți ani, începutul fiecărei luni este marcat de aglomerație în fața laboratoarelor și policlinicilor care lucrează în contract cu CNAS.

„Da, asta se întâmpla la policlinica Titan, marți dimineață.”

„Ca în lumea a treia

Rușine statului și Ministerului Sănătătii.

Plătim asigurări și ei își bat joc de noi.”

„După ce își ia banii ceruți stai și la coadă 2 ore...frumos...România 2026.”

„Da, nu au bani suficienți pentru analize .Asta este realitatea.”, zic oamenii.

Pacienții încearcă să obțină programări înainte ca fondurile alocate pentru decontarea analizelor să fie epuizate. În multe cazuri, cei care nu reușesc să prindă un loc disponibil sunt nevoiți să aștepte luna următoare sau să suporte costurile investigațiilor din propriul buzunar.

Această situație generează frecvent nemulțumiri și pune presiune suplimentară asupra persoanelor care au nevoie de monitorizare medicală constantă.

Pacienții cer soluții pentru acces mai rapid la investigații

Mulți pacienți consideră că accesul la investigațiile la care au dreptul în calitate de asigurați ar trebui să fie mai simplu și mai predictibil, fără a fi nevoie de ore de așteptare sau de prezentarea la coadă încă din timpul nopții.

Până la identificarea unor soluții eficiente, astfel de scene continuă să se repete în diferite orașe ale țării, în special la începutul fiecărei luni, atunci când cererea pentru servicii medicale decontate depășește fondurile disponibile.