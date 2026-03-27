Potrivit MApN, minele aflate în derivă au apărut exclusiv ca urmare a acțiunilor Federației Ruse împotriva Ucrainei, un stat suveran și independent, lucru cunoscut și de reprezentanții ambasadei ruse.

„Încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea“, conform MApN

Totul a pornit de la declarațiile ministrului Apărării

Reacția vine după ce ministrul rezist al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că România a dobândit experiență în neutralizarea minelor marine lansate pe Marea Neagră de Rusia. Declarația a stârnit reacția Ambasadei Federației Ruse la București, care a respins acuzațiile și a susținut că minele ar avea, de fapt, origine ucraineană.

Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate, produse în prima jumătate a secolului XX, ar fi fost amplasate de forțele navale ucrainene la intrarea în porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi.

„Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor“, conform Ambasadei Rusiei la București.