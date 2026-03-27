Primul cod galben de vreme severă este valabil în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, și vizează mai mult de jumătate din teritoriul țării.

În acest interval, în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei sunt prognozate ploi însemnate cantitativ. Acestea vor avea, în general, caracter de aversă și vor fi însoțite izolat de descărcări electrice, în special în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

La munte se vor înregistra precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1600 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge abundent. Se va depune un strat consistent de zăpadă, cu grosimi medii de 40–50 cm, iar viscolul își va face simțită prezența. Până la finalul intervalului, cantitățile de apă pot ajunge la 40–60 l/mp, iar pe alocuri chiar peste 70–80 l/mp.

Totodată, până vineri seara, la ora 22:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, precum și sud-vestul Dobrogei.

În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali, pot ajunge la 90–100 km/h.

Ulterior, de vineri, ora 22:00, până sâmbătă, 28 martie, ora 17:00, un alt cod galben de vânt va afecta Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde intensificările vor atinge local 50–65 km/h.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteo valabilă până pe 30 martie, ce vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și, la munte, ninsori, depuneri de zăpadă și viscol.

Astfel, vântul va sufla temporar cu putere în cea mai mare parte a țării vineri și sâmbătă, iar duminică (29 martie) mai ales în sud-est și izolat în vest, cu viteze de 45–55 km/h. La munte, rafalele vor depăși frecvent 70–80 km/h.

Ploile vor avansa dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. În zonele montane, la peste 1600 de metri altitudine, inițial în Carpații Meridionali și apoi și în celelalte masive, vor predomina ninsorile, care vor duce la formarea unui strat consistent de zăpadă și la apariția viscolului. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 20–25 l/mp, iar local pot depăși 40–60 l/mp. În sud-vest și sud, vineri și sâmbătă, ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite izolat de descărcări electrice.