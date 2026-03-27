INGREDIENTE:

Aluat:

~600 g făină de grâu

350 ml lapte

75 g unt

50 ml ulei

100 g zahăr tos

1/2 linguriță sare

7 g drojdie uscată

2 gălbenușuri

25 g cacao

esență de portocale

esență de vanilie

Umplutură :

150 g Nutella

100 g alune tocate

100 g bucățele de ciocolată

Pentru uns:

1 gălbenuș

2 linguri lapte

MOD DE PREPARARE:

Unge o tavă rotundă cu puțin ulei și tapeteaz-o cu făină.

Pune făina și drojdia uscată în bolul robotului de bucătărie și amestecă ușor. Adaugă sarea.

Într-o crăticioară, topește untul, apoi adaugă laptele și amestecă pentru a aduce lichidele la o temperatură potrivită. Încorporează zahărul, esența de portocale și esența de vanilie, apoi omogenizează.

Toarnă amestecul lichid peste făină și începe frământarea. Adaugă cele două gălbenușuri și continuă să frămânți până când aluatul devine omogen și bine legat. Încorporează apoi uleiul și mai frământă puțin.

Împarte aluatul în două părți egale și pune una dintre ele într-un alt bol.

Amestecă pudra de cacao cu două linguri de lapte, apoi adaugă compoziția peste aluatul rămas în bolul robotului. Frământă până la omogenizare.

Acoperă ambele boluri cu prosoape curate și lasă aluaturile la dospit până își dublează volumul.

După dospire, întinde aluatul simplu într-o foaie subțire și uniformă. Procedează la fel și cu aluatul cu cacao. Suprapune cele două foi.

Așază Nutella pe una dintre margini, presară cubulețele de ciocolată și alunele de pădure, apoi rulează strâns până la jumătate. Crestează partea de aluat rămasă liberă, apoi răsucește fiecare fâșie. Pliază fâșiile peste ruloul format.

Așază cozonacul în tava pregătită. Unge-l cu gălbenuș de ou amestecat cu puțin lapte și presară deasupra alune mărunțite.

Lasă cozonacul să mai crească la temperatura camerei încă 20 de minute.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 40 de minute (în funcție de cuptor).

După coacere, scoate cozonacul din cuptor și lasă-l să se răcească ușor înainte de servire, potrivit sursei.