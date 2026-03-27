Reuniune convocată pe fondul atacurilor asupra infrastructurii civile din Iran

Statele Unite, care dețin președinția Consiliului de Securitate în această lună, au stabilit ora întâlnirii la 10:00, ora New York‑ului (16:00, ora României). Rusia a cerut consultări urgente după atacurile israeliano‑americane ce au vizat infrastructuri civile din Iran, inclusiv instituții de învățământ și sănătate, a declarat Evgheni Uspenski, purtătorul de cuvânt al reprezentantului permanent al Rusiei la ONU.

Potrivit autorităților iraniene, un atac din prima zi a conflictului a lovit o clădire ce părea a fi o școală în orașul Minab, provocând moartea a peste 150 de copii. Concluziile preliminare ale unei anchete a Pentagonului, citate de New York Times, indică faptul că o rachetă americană Tomahawk ar fi lovit ținta din cauza unei erori de ghidare.

Escaladare regională și reacții internaționale

Campania militară americano‑israeliană a vizat lideri iranieni, baze de rachete și infrastructuri militare, generând o ripostă de amploare a Iranului în regiunea Golfului. Conflictul a dus la închiderea de facto a strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

În paralel, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va organiza vineri, la Geneva, o ședință separată dedicată atacului mortal asupra școlii din Minab.

Reacția Libanului

Joi, autoritățile de la Beirut au anunțat că vor sesiza Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu acțiunile Israelului, pe care le consideră o amenințare la adresa suveranității Libanului.