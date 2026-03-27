Statele Unite ale Americii analizează trimiterea a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în următoarele zile, potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării, citat de Axios.

"Dacă administrația Trump ia această decizie, numărul militarilor de luptă americani din regiune va crește semnificativ. Un nou semnal că o operațiune terestră în Iran este pregătită în mod serios. Mobilizarea vine în contextul în care Donald Trump afirmă că SUA negociază cu Iranul un acord de încetare a războiului", spune Ana Maria Păcuraru.