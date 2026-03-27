Într-o postare pe Facebook, Viziteu a afirmat că „ni s-au luat banii de la buget peste noapte, ni s-a cerut să facem mai mult cu mai puțin”, a transmis acesta.

Bonificația de 10% pentru taxe revine de anul viitor

În acest context, primăria Bacău anunță revenirea la bonificația de 10% pentru persoanele fizice care își plătesc integral taxele la începutul anului. Măsura ar urma să fie aplicată din anul viitor, după ce procentul fusese redus la 5%. Potrivit edilului, decizia a fost luată în urma discuțiilor cu consilierii locali din mai multe partide, care au identificat soluții pentru echilibrarea bugetului.

„După ce Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări am găsit soluția să revenim la bonificația de 10% pentru băcăuani. După discuții serioase cu cei 16 consilieri de la PSD, PMP, AUR, FD, Verzi și USR, am găsit soluțiile necesare pentru ca, începând de anul viitor, să revenim la bonificația de 10% pentru persoanele fizice. Reducerea la 5% nu a fost alegerea noastră. A fost efectul direct al deciziilor hazardate ale Guvernului, care a tăiat fără explicații și fără consultare resurse esențiale pentru administrațiile locale. Practic, ni s-au luat bani din buget peste noapte, în timp ce ni s-a cerut să facem mai mult, cu mai puțin”, a scris edilul pe Facebook.

„Am fost puși să reparăm ce s-a decis la București”

Primarul mai spune că administrațiile locale au fost nevoite să suporte efectele măsurilor de austeritate și să găsească soluții pentru a compensa pierderile.

„Noi am fost puși în situația de a repara ce alții au stricat din birouri, de la București. În loc să sprijine orașele, au preferat să le lase să se descurce singure. (...) Nu am acceptat să fim victimele deciziilor proaste luate la nivel central. Am muncit, am căutat soluții și am reușit să echilibrăm bugetul, astfel încât să putem reveni la bonificația de 10%. Voi continua, alături de consilierii locali responsabili, să apăr interesele Bacăului, chiar și atunci când Guvernul ne pune bețe în roate”, a mai transmis acesta.