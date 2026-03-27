„Vlad Gheorghe a filmat un clip despre un proiect pe care eu și colegii mei din Ministerul Muncii l-am făcut pentru tinerii în căutarea primului loc de muncă. Un proiect al Partidului Social Democrat.

Doar că Vlad Gheorghe a uitat să spună asta. A explicat foarte bine, doar că tinerii din România trebuie să știe cine face proiectele bune pentru ei și cine și le asumă fără să fi mișcat un deget. Băi, dar ce tupeu a avut!”, a declarat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a dezvăluit pe rețelele sociale că proiectul cu care se lăuda Vlad Gheorghe era de fapt al social-democraților. Consilierul lui Ilie Bolojan a explicat modul în care Uniunea Europeană finanțează angajarea tinerilor absolvenți.

„Până la 3500 de lei pe lună gratis de la Uniunea Europeană pe o perioadă de maxim 24 de luni. Hai să-ți zic cum faci să-i primești. Sunt bani pentru angajarea tinerilor care tocmai au terminat studiile și se împart între 2250 de lei pe care îi primește în fiecare lună timp de un an de zile angajatorul care angajează un absolvent și între 1000 și 1250 de lei pentru 24 de luni pe care îi ia angajatul”, a spus Vlad Gheorghe.

Florin Manole l-a atacat dur pe consilierul lui Bolojan și a declarat că Vlad Gheorghe are un tupeu uriaș fără să fi mișcat un deget.

Mai mult decât atât, ministrul Muncii a scris pe rețelele sociale: "La Ministerul Muncii avem un proiect pentru tineri atât de bun încât și-l asumă chiar toată lumea."