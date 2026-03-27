Potrivit ziarulunirea.ro, care a publicat videoclipul, altercația a avut loc joi, 26 martie 2026. După ce a aflat despre întâmplare, conducerea școlii a anunțat imediat autoritățile.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-şi crea leziuni vizibile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a transmis IPJ Alba, la solicitarea ziarulunirea.ro.

În cauză, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au deschis o anchetă sub aspectul comiterii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”.