UPDATE - Comunicatul DSU

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.

Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt.

Totodată, reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Investigație coordonată de procurori militari

Cercetările sunt realizate de procurori militari, în baza unei ordonanțe, ceea ce înseamnă că nu ar fi vorba despre o descindere propriu-zisă, ci despre o acțiune desfășurată în cadrul legal, cu documente oficiale.

În acest context, anchetatorii au solicitat acces la mai multe dispozitive care ar putea ajuta la derularea unei anchete aflate în lucru la Parchetul Militar.

Telefonul lui Raed Arafat, printre dispozitivele ridicate

Sursele indică faptul că printre dispozitivele ridicate s-ar afla și telefonul lui Raed Arafat.

Deocamdată, nu există informații oficiale care să confirme acuzații concrete împotriva vreunei persoane implicate.

Din datele disponibile, ancheta se află în faza „in rem”, ceea ce înseamnă că sunt investigate fapte, nu persoane, iar în acest stadiu nu există nicio persoană pusă sub acuzare.

Posibile legături cu acordarea unor sporuri

Informațiile pe surse sugerează că cercetările ar avea legătură cu modul în care ar fi fost acordate anumite sporuri la nivelul DSU. În acest context, ar fi vizați medici care, între timp, ar fi părăsit instituția și s-ar fi angajat la două spitale din Capitală.

Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut un punct de vedere de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Instuituția a comunicat că în acest moment adună date suplimentare și va reveni cu un comunicat.

Spitalele vizate

Conform surselor, procurorii au desfășurat acțiuni la Spitalul de Urgență Floreasca, unde au fost solicitate documente privind activitatea a doi angajați din UPU.

În urma apariției în spațiul public a unor informații conform cărora procurorii au fost prezenți și la spitalul Gerota, reprezentanții instituției medicale au transmis că nu au fost desfășurate percheziții sau solicitări de documente de felul celor specificate în articole.

