Printre cei care au comentat situația s-a numărat și Gică Hagi, care a vorbit despre dezamăgirea rezultatului, dar și despre viitorul echipei naționale.

Dezamăgire, dar și apel la reconstrucție

Hagi a recunoscut că rezultatul este unul dureros pentru fotbalul din România, însă a subliniat că astfel de momente sunt inevitabile.

„Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate, nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal. Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum!”, a spus Hagi la scurt timp după ce a revenit în România.

Hagi a insistat asupra faptului că nu vede situația ca pe o frustrare, ci ca pe o dezamăgire firească într-un astfel de moment.

„Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea, dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România. Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”

Subiectul selecționerului, evitat

Întrebat dacă ar putea prelua conducerea naționalei, Hagi a evitat să ofere un răspuns clar și a refuzat să intre în speculații.

„Nu este un subiect despre care să vorbim acum, eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci, vom vedea, nu știm niciodată. Nu trebuie să construim naționala, ci o mentalitate, dacă vreți să vorbiți de o construcție. Trebuie mentalitate de învingător!”

Reacția conducerii FRF

Răzvan Burleanu a comentat și el situația, afirmând că echipa a avut momente bune, dar a fost depășită de Turcia.

„Cu siguranță va rămâne domnul Lucescu și pentru meciul următor. E o părere de rău, a fost un joc în care Turcia a fost mai bună. Dar am arătat că am putut să ne ridicăm la nivelul turcilor. A fost neșansă, dacă intra șutul lui Stanciu, eram într-o altă situație. Era un vis al nostru, al tuturor, pentru domnul Lucescu, pentru jucătorii noștri, dar și pentru suporterii români. E un eșec al nostru, al tuturor. Am vrut să fiu alături de ei, noi nu putem decât să-i sprijinim în momentele grele”

Urmează meciuri de pregătire

Naționala României va disputa în perioada următoare mai multe meciuri amicale, primul fiind programat pe 31 martie, urmate de alte partide în iunie. În toamnă, echipa va intra în Nations League, unde va întâlni adversari puternici precum Suedia, Bosnia și Polonia.

România ratează calificarea la Mondialul din America. Turcia s-a impus cu 1-0 și merge mai departe în preliminariile Cupei Mondiale